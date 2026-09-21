الأسطورة الفريدة.. إسلام صادق يشيد بمحمد صلاح: أينما لعب يتألق

أشاد الإعلامي إسلام صادق، بالمستوى الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور، بعد تألقه اللافت أمام جالاتا سراي في الدوري التركي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أينما لعب سيتألق.. وسيبقى هو الأسطورة الفريدة في الكرة المصرية وأحد رموز الكرة في العالم!».

وقاد محمد صلاح فريق طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على ضيفه جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح طرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يمين حارس جالاتا سراي، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لطرابزون سبور من تسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مميزة من محمد صلاح، الذي واصل صناعة الخطورة على دفاع الفريق المنافس.

وعاد النجم المصري ليسجل الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 80، ليكمل أول هاتريك له في الدوري التركي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في بطولة الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة، بعدما واصل تألقه بقميص طرابزون سبور منذ انتقاله إلى الفريق.

وشهدت المباراة أيضًا حصول ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 87، عقب تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.