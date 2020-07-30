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أخبار البلد

مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في تفجير انتحاري وسط أفغانستان

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم /الخميس/ مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين على الأقل في ولاية لوجار وسط البلاد إثر وقوع تفجير انتحاري.


وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية بولاية لوجار الأفغانية.


وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن أكثر ضحايا الحادث من المدنيين، بينما أوضح المتحدث باسم شرطة لوجار، شهبور أحمدزاي، أن الضحايا المدنيين كانوا في سياراتهم داخل محيط النقطة الأمنية بانتظار الفحص الأمني في الموقع.


ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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