هل يشترك الابن المتزوج مع والده في أضحية واحدة ؟ فيديو

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الأضحية التي تجزئ عن الأسرة الكبش أو الماعز فهو يجزئ عن الأسرة مؤكدا أنه عندما ينفصل الولد عن والديه يجوز أن يكون له أضحية منفصلة نظرا لوجود أسرة مستقلة له.









وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يجوز لمن تزوج مرتين أن يكون له أضحية واحدة مشيرا إلى أنه يعتبر رب الأسرة لذا من الممكن أن يكون له أضحية واحدة.













وتابع مفتي الديار المصرية أنه يجوز أن يتم الإشتراك مع الآخرين في حالة إذا كانت الأضحية من البقر والجاموس ويشترك بها 7 أشخاص كحد أقصى.













وأشار علام إلى أن الاثرياء الذين يذبحون بقرا أو جاموسا منفردا عليهم أن يذبحوا خروفا بـتكلفة 3000 جنيه ويتصدقون بالباقي على الفقراء والمساكين والعمالة غير المنتظمة والمحتاجين، والمجتمع في حاجة إلى ذلك.