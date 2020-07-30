أبطال "فويس كيدز" يشعلون استوديو كل يوم بـ"أغلى اسم فى الوجود"..شاهد

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.









وتفاعلت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، مع الأطفال ومع الأغنية الوطنية، بالوقوف والغناء معهم.







