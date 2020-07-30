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توك شو

أبطال "فويس كيدز" يشعلون استوديو كل يوم بـ"أغلى اسم فى الوجود"..شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:34 م
شرقت أحمد
شرقت أحمد
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عبد الخالق صلاح
استضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.


وتفاعلت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، مع الأطفال ومع الأغنية الوطنية، بالوقوف والغناء معهم.


وكانت بسمة وهبة شاركت جمهورها، في تعرضها لحادثه مع أصالة، عبر حسابها الرسمي موقع “انستجرام” وكتبت: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة”، وأضافت: ”أصاله كانت سايقه (( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".
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