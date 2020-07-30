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توك شو

هل يجوز صلاة العيد بالمنزل..عالم أزهري يجيب

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:35 م
صلاة العيد
صلاة العيد
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حمزة شعيب
قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن على المسلمين الإكثار من الدعاء خلال صلاة العيد، وأن يفرحوا لأن الله سبحانه وتعالى دعانا للفرحة في العيد.


ونوه رضا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" واالمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فيروس كورونا رغم أنه فرق الناس، إلا أنه جعلنا نتحد وجعل الأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لخدمة المرضى، وأصبح الجميع في العالم على قلب رجل واحد لمواجهة كورونا.



ولفت إلى أن صلاة العيد يمكن اداؤها في المنزل جماعة من خلال أن يؤم الرجل زوجته وأولاده ويكبرون ويؤدون صلاة العيد مثلما يتم تأديتها فى المساجد.


وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك انضباط خلال ذبح الأضحية، لافتا إلى أن المذابح كلها مجانا الآن، ولا ينبغى أن يتم الذبح فى الطرقات لأن هذا يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

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