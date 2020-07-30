لا تهاون مع المخالفين| تنفيذ 47 قرار إزالة على 21 ألف متر في كفر الشيخ.. صور

نفذت مديرية أمن كفر الشيخ ، اليوم، 47 قرارًا بمساحة 20 ألفًا و 653 مترًا مربعًا ، بمركز الحامول، من بينها 15 حالة تعدٍ على حرم الصرف و 32 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية.













يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بالتنسيق بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.









وقال محافظ كفرالشيخ، إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بإزالة كافة أشكال التعدي، وأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقًا للقانون بالحسم والحزم، حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



