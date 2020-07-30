بريطانيا تعيد إغلاق مناطق شرق البلاد بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض قيود إغلاق جديدة على شرق البلاد، وذلك عقب تسجيل ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد.





وقالت الحكومة إنه تقرر فرض قيود على التجمعات في المنازل والحانات والمطاعم في كل من مانشستر الكبرى وويست يوركشاير وشرق لانكشاير، وذلك عقب ارتفاع معدل الإصابات من جديد.









وحذرت منظمة الصحة العالمية فئة الشباب من أنهم ليسوا بمأمن من أخطار وباء كورونا.









وأكد مدير عام المنظمة الدكتور تادروس ادهانوم - في مؤتمر صحفى اليوم الخميس في جنيف - أن أحد أكبر التحديات إقناع الشباب بأنهم يواجهون نفس الأخطار مثلهم مثل غيرهم من المواطنين من الفيروس.









من جانبه، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة الدولية، إن الرصد يشير إلى أن الفيروس له تأثير على العديد من الأعضاء على المدى الطويل، ويمكن أن يؤدي بسبب الالتهابات التى يتسبب بها إلى أمراض للقلب والأوعية الدموية والرئة، محذرا من هذه الأخطار يمكن أن يتعرض لها الشباب بشكل خاص لأنهم عرضة للالتهابات فى سن مبكرة نسبيا.