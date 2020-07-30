المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: إنشاء مدن على غرار العلمين الجديدة|فيديو

أن مدينة العلمين الجديدة ، تشهد إنشاء إسكان اجتماعى وإسكان متميز وإسكان مصر لمتوسطى الدخل، بجانب إنشاء جامعتين. أكد هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء









وأضاف يونس خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز انه سيكون هناك أكثر من مدينة على غرار مدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء مدينة للتراث وكمبوند سكني ومجموعة من الحدائق.





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وتابع المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء إن مدينة العلمين الجديد تشهد العديد من المشروعات الكبرى في جميع المجالات مؤكدا أن مدينة العلمين تشهد إنشاء منطقة شاطئية، بجانب 15 برجا يتم تشطيبها، وهناك 5 أبراج تم البدء فيها.











