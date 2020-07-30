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المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: إنشاء مدن على غرار العلمين الجديدة|فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:56 م
هانى يونس المستشار
هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء
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محمود محسن
أكد هانى يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة، تشهد إنشاء إسكان اجتماعى وإسكان متميز وإسكان مصر لمتوسطى الدخل، بجانب إنشاء جامعتين.


وأضاف يونس خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز انه سيكون هناك أكثر من مدينة على غرار مدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء مدينة للتراث وكمبوند سكني ومجموعة من الحدائق.

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وتابع  المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء إن مدينة العلمين الجديد تشهد العديد من المشروعات الكبرى في جميع المجالات مؤكدا أن مدينة العلمين تشهد إنشاء منطقة شاطئية، بجانب 15 برجا يتم تشطيبها، وهناك 5 أبراج تم البدء فيها.



وأشار يونس إلى ان مدينة العلمين تشهد ما يقرب من 70 مشروعا ضخما يتم تنفيذها خلال الفترة الراهنة.
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