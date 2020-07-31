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حوادث

استعجال التحريات في واقعة استغلال 3 سيدات لـ 10 أطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:00 ص
استغلال الأطفال فى
استغلال الأطفال فى أعمال التسول
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عمرو خليفة
أمرت جهات التحقيق، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة، قيام 3 سيدات باستغلال  10 أطفال فى أعمال التسول بمدينة نصر.

البداية تمكن رجال الأمن من ضبط 3 سيدات لقيامهن باستخدام الأطفال فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام فى مدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام 3 سيدات بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى استغلال الأطفال والصبية الأحداث فى أعمال التسول بالمخالفة للقانون، وترددهن على دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمزاولة نشاطهن الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن وبصحبتهن 10 أطفال وبحوزتهن مبالغ مالية، وبمواجهتهن اعترفن باستغلال أنجالهن والأطفال الهاربين من ذويهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة التي أمرت بقراراها السابق.
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