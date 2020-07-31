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محافظات

صحة الوادي الجديد: 1050جنيها قيمة الكشف لـ شهادة الخلو من كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظةالوادي الجديد، توقيع الكشف الطبي للمواطنين الراغبين للسفر في الخارج لمنحهم شهادة صحية تفيد بموقفه من الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد – 19" من عدمه. 

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن المديرية بدأت منذ امس الخميس في سحب عينات الـPCR من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا المستجد على أن تمنح الشهادة بعد سحب العينة من المواطنين بعد 24 ساعة. 
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أضاف محروس، أن قيمة الشهادة الصحية 1050 جنيهًا للمصريين و70 دولارًا أمريكيًا للأجانب، وذلك من خلال تقدم المواطنين لإجراء التحليل بمقر مستشفى الحميات بمدينة الخارجة ومستشفى الداخلة العام خلال أوقات العمل الرسمية.

وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد محروس، إنه جرى رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية ابتداءًا من مساء اليوم الخميس وتستمر إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضاف، أن الخطة التي وضعتها المديرية تتضمن تشكيل غرفة للأزمات والطوارئ على مدى الساعة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، والتنبيه على مديري المستشفيات بسرعة الإبلاغ عن أي مصابين يجري استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد.

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