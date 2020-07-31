فيلم ماتريكس أصبح حقيقة.. جهاز جديد لتذكر الأحلام والتحكم فيها

يبدو أن فيلم "ماتريكس"، والقدرة على التحكم فيما يراه المرء بأحلامه أصبح حقيقة، حيث طور العلماء جهازا تجريبيا للتعامل مع محتوى أحلام الناس أثناء نومهم.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، يعمل هذا الجهاز من خلال إعطاء إشارات محددة تتحكم فيما يراه المرء أثناء نومه، مثل المواضيع المحددة.





ويأتي تطوير هذا الجهاز من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في الوقت الذي يظل مادة الخيال العلمي هي التي تشغل عدد كبير من العلماء، وذلك للتحكم في المعلومات التي يراها المرء أثناء النوم.





وفي دراسة جديدة، عمل الفريق بقيادة عالم الأعصاب آدم هار هورويتز من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على كيفية عمل الجهاز الإلكتروني القابل للارتداء، وأطلقوا عليه اسم "دورميو" وأطلق عليه الباحثين اسم حضانة الحلم، ويعمل خلال المرحلة الاولى من نوم الشخص في مرحلة تعرف باسم "هيبناجوجيا".





ويستطيع هذا الجهاز التحكم في مشاعر الشخص، وجعله يشعر بأحاسيس محددة مثل السباحة والسعادة أو الحزن، والميزة بهذا الجهاز أنها لا تسيطر تماما على العقل الباطن، حيث يظل الشخص بإمكانه سماع الأصوات المحيطة به وإدراكها.





وتشبه هذه الطريقة إلى حد كبير طريقة تجريبية تسمى إعادة تنشيط الذاكرة المستهدفة، والتي تعيد تنشيط ذكريات محددة يتم بثها بواسطة إشارة أثناء النوم، كأداة لتحسين الذاكرة، ويتم استخدام الجهاز من خلال ارتداء جهاز وتشغيل الإشارات الصوتية عبر تطبيق مرتبط بالجهاز.