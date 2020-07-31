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أخبار العالم

ترامب يعلق على تأجيل الانتخابات: أرفض التصويت عبر البريد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أنه لا يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه يعارض بالوقت نفسه مسألة التصويت عبر البريد، كونها ستكون أقل دقة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لا أريد تأجيل الانتخابات لكنني لا أريد أيضا الانتظار ثلاثة أشهر ثم اكتشفت لاحقا أن جميع بطاقات الاقتراع قد اختفت وأن الانتخابات لا تعني شيئا".

وأضاف أنه يريد أن يظهر الجميع عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وثائق تثبت شخصيتهم.

وأعرب ترامب في وقت سابق عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحًا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.
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