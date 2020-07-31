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منوعات

بفستان أنيق .. سارة خليفة تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:57 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا جذابا قطيفه باللون الأسود مكشوف الصدر والكتفين مما أظهر جسمها رشيقًا.

واعتمدت سارة خليفة على رفع شعرها الأشقر للخلف، ووضعت ماكياج متناسقًا مع إطلالتها، وعلقت قائلة "كل عام وانتم بخير"

يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز الترندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.


بفستان أنيق .. سارة خليفة تهنئ متابعيها بعيد الأضحى
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