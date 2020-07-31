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رياضة

بصورة مع أولاده .. حسين الشحات يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:06 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد بدران

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تهنئة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

ونشر حسين الشحات صورة مع اولاده وعلق قائلًا" كل سنه وأنتم طيبين وعيد أضحي سعيد علينا وعليكم ان شاء الله ❤️💛❤️♥️💜🥩😁"

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، على إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري، يوم 10 أغسطس المقبل.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.


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