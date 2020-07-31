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فن

صاحب المقام يتصدر تويتر .. ومغردون يشيدون بالفيلم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:00 ص
صاحب المقام
صاحب المقام
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شروق ابراهيم
تصدر فيلم صاحب المقام لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد عرضه حصريا على منصة شاهد  vip بالتزامن مع عيد الأضحى.

وأشاد رواد تويتر بالفيلم وصناعه في عدد من التغريدات جاءت :" الفنان محمود عبد الغني في فيلم صاحب المقام كان مبدع، الحقيقة كل الفنانين المشاركين في الفيلم كانوا هايلين لكن مشهد الفنان محمود عبد الغني كان عالمي". 


وغرد آخرون : فيلم صاحب المقام حرفيا من احلى الأفلام ال اتفرجت عليها ف الفتره الاخيرة". وايضا :" فيلم صاحب المقام ده فيلم عظيم وجميل ".

"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد. تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث

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