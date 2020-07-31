رغم قرار المنع.. أهالي عين شمس والوراق والسيدة يؤدون صلاة العيد في الشارع.. فيديو

رغم التحذيرات الأمنية من التجمعات بسبب وباء كورونا المستجد، رصدت عدسة موقع "صدى البلد" تجمع عدد المصلين في منطقة عين شمس والوراق ومحيط مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة، يؤدون صلاة الأضحى المبارك في الشارع.

ويوضح الفيديو تجمهر العشرات من المواطنين في الشوارع، وإصرارهم على أداء صلاة العيد في الشارع برغم إغلاق المساجد ومنع التجمعات حرصًا على صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.



أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم حسم الأمر بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك، منوها إلى أن نفس الإجراءات التي تمت في عيد الفطر، هي التي ستتبع في عيد الأضحى.



وأضاف وزير الأوقاف خلال تصريحات له أنه سيتم إعلان خطبة عيد الأضحى من مسجد واحد عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وهو مسجد السيدة نفيسة وبعدد محدود من العاملين بالأوقاف فقط.



ونوه محمد مختار جمعة إلى أنه غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو أي ساحة أو مكان عام أو خاص باستثناء مسجد السيدة نفيسة.

