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حوادث

أول حادث تصادم فى العيد.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على صحراوي سوهاج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:16 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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خالد رياض
استقبل مستشفىسوهاج الجامعي، 5 أشخاص بينهم طفلان مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة فى اول حادث تصادم فى عيد الأضحى المبارك.

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كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "م.أ.ح " 39 عاما سائق ويقيم محافظة الجيزة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، ومدير شركة، وزوجته وطفليهما يقيمون بندر المنشاة مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

 

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