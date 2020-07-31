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أخبار البلد

ضبط أقراص مخدرة مهربة من فرنسا داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:12 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الجمعة محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل حقائب راكب مصري قادم من باريس علي الخطوط الفرنسية، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم حيال الراكب.

قالت مصادر جمركية، إنه اثناء انهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد سمير محمد مأمور اللجنة الجمركية راكب أثناء شروعه في الخروج من اللجنة، كلف محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، سامح سيد  مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة.

بتفتيش حقائب الراكب علي الجهاز فتلاحظ له وجود عبوات دوائية ، تم تكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود عدد 465 قرص  ترامادول المدرج في جدول المخدرات مخبأة داخل علب أدوية معدة وضغط وسكر وداخل علبة تليفون محمول.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالته للنيابة المختصة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف المشرف علي الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
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