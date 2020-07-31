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أمين المجلس: توفير 1000 شقة و20 مستشفى و4300 فرصة عمل لأسر الشهداء والمصابين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:53 ص
أمين المجلس القومي
أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين
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ريهام فيكتور
قال اللواء أشرف الخطيب أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، إن وزارة الاسكان وفرت حوالى 1000 وحدة سكنية تقريبا لأسر الشهداء والمصابين، منوها إلى أن كل من ينطبق عليه الشروط يتم تخصيص وحدة سكنية له بدون الدخول فى قرعة.

وأضاف أشرف الخطيب، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مع الاعلامية خلود زهران، أنه تم التواصل مع صندوق المشروعات الصغيرة لتكون الأسرة المعنية منتجة .

وأشار أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، إلى أن المجلس يوفر أطباء نفسيين لعلاج المصابين وأسرهم وهناك أطقم مختصة تتواصل مع أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسي لهم.

وتابع أمين مجلس، أنه يتم توجيه فرق لتسهيل بعض الخدمات لهم في بعض الوزارات مع تجهيز خطابات مساندة لهم، موضحًا أن المجلس ساهم في توفير 4300 فرصة عمل لأسر الشهداء والمصابين.

واكد أنه تم التعاقد مع مستشفيات عين شمس لتوفير استشاريين لتقديم الخدمات الطبية لأسر الشهداء وصرف الدواء لهم لقاطني القاهرة والجيزة والقليوبية مع التعاقد مع 20 مستشفى على مستوى الجمهورية بالمحافظات ذات الكثافة.
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