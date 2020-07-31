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منوعات

الأولى في زمن كورونا.. كيف أدى المسلمون حول العالم صلاة عيد الأضحى؟.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:03 ص
مسلمون يصلون صلاة
مسلمون يصلون صلاة عيد الأضحى في الإمارات
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أماني إبراهيم
رغم المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،  فإن هذا الوباء لم يمنع المسلمون حول العالم من أداء صلاة عيد الأضحى باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الأولى في زمن كورونا..
أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى مع الحفاظ على مسافات آمنة بين كل خص والآخر، وارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، وهذه الصور تم التقاطها حول العالم خلال صلاة العيد اليوم :

الأولى في زمن كورونا..
أدت العائلات الإندونيسية صلاة عيد الأضحى، مع التباعد الاجتماعي كإجرائي وقائي ضد فيروس كورونا، ويصطف المسلمون في مسجد بمنطقة سيمارانج بـ جاوة.

الأولى في زمن كورونا..
ولجأ المسلمون بالإمارات لأداء صلاة عيد الأضحى فوق أسطح المنازل، وتم تصوير عائلة تصلي العيد في محل إقامتها بالشارقة.

الأولى في زمن كورونا..
فيما يتضح أنه لجا شخص آخر بالمدينة نفسها إلى الصلاة في الشارع بمفرده بالقرب من مسجد النور.

الأولى في زمن كورونا..
حضر المسلمون إلى المساجد في إندونيسيا، في وقت مبكر لأداء صلاة عيد الأضحى وتم تصويرهم بمسجد بيت الرحمن الكبير في باندا آتشيه.

الأولى في زمن كورونا..
الأطفال يرتدون أقنعة وجه بلاستيكية شفافة ليحضروا صلاة عيد الأضحى في مسجد بيت الرحمن الكبير في باندا آتشيه.

الأولى في زمن كورونا..
أما في بيروت، اصطف المسلمون بالمساجد على مسافات متباعد، واصطف المسلمون لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد محمد الأمين في بيروت، ويظهر ارتدائهم لأقنعة الوجه (الكمامات).

الأولى في زمن كورونا..
يتجمع المسلمون الإندونيسيون بعد حضور صلاة عيد الأضحى في مسجد بيت الرحمن الكبير.

الأولى في زمن كورونا..
يصلي المسلمون صلاة عيد الأضحى في المركز الإسلامي التايلاندي.

الأولى في زمن كورونا..
صلى المسلمون وهم على مسافات متباعدة كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد خلال صلاة عيد الأضحى في مسجد في جاكرتا.


الأولى في زمن كورونا..

وهنا يظهر المسلمون الأفغان وهم يهنئون بعضهم ويسلمون على بعضهم بعد صلاة عيد الأضحى في العاصمة كابول بأفغانستان.
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