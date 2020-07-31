الأولى في زمن كورونا.. كيف أدى المسلمون حول العالم صلاة عيد الأضحى؟.. صور

رغم المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإن هذا الوباء لم يمنع المسلمون حول العالم من أداء صلاة عيد الأضحى باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



أدى المسلمون صلاة عيد الأضحى مع الحفاظ على مسافات آمنة بين كل خص والآخر، وارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، وهذه الصور تم التقاطها حول العالم خلال صلاة العيد اليوم :



أدت العائلات الإندونيسية صلاة عيد الأضحى، مع التباعد الاجتماعي كإجرائي وقائي ضد فيروس كورونا، ويصطف المسلمون في مسجد بمنطقة سيمارانج بـ جاوة.



ولجأ المسلمون بالإمارات لأداء صلاة عيد الأضحى فوق أسطح المنازل، وتم تصوير عائلة تصلي العيد في محل إقامتها بالشارقة.



فيما يتضح أنه لجا شخص آخر بالمدينة نفسها إلى الصلاة في الشارع بمفرده بالقرب من مسجد النور.



حضر المسلمون إلى المساجد في إندونيسيا، في وقت مبكر لأداء صلاة عيد الأضحى وتم تصويرهم بمسجد بيت الرحمن الكبير في باندا آتشيه.



الأطفال يرتدون أقنعة وجه بلاستيكية شفافة ليحضروا صلاة عيد الأضحى في مسجد بيت الرحمن الكبير في باندا آتشيه.



أما في بيروت، اصطف المسلمون بالمساجد على مسافات متباعد، واصطف المسلمون لأداء صلاة عيد الأضحى في مسجد محمد الأمين في بيروت، ويظهر ارتدائهم لأقنعة الوجه (الكمامات).



يتجمع المسلمون الإندونيسيون بعد حضور صلاة عيد الأضحى في مسجد بيت الرحمن الكبير.



يصلي المسلمون صلاة عيد الأضحى في المركز الإسلامي التايلاندي.



صلى المسلمون وهم على مسافات متباعدة كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد خلال صلاة عيد الأضحى في مسجد في جاكرتا.



