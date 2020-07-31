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فن

سميرة عبدالعزيز: حرمت من شراء لبس العيد بسبب خروف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:44 ص
سميرة عبدالعزيز
سميرة عبدالعزيز
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قسم الفن
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها كانت تخاف جدا من الخروف ولا تستطيع مطلقا حضور عملية الذبح وما يتبعها من سلخ وتقطيع.

وأضافت سميرة عبدالعزيز، إنها لم تكن تستطيع أن ترى الخروف وهو يقاوم الجزار للاستعداد للذبح.

وتابعت سميرة عبدالعزيز، في تصريحات لها، أن والدها كان يصر على حضوري تلك الطقوس الخاصة باحتفالات عيد الأضحى.

وأشارت إلى أنها  في إحدى المرات صمم والدها أن تقف وتشاهد الخروف وهو يذبح "وإلا سوف يحرمني من شراء ملابس العيد الجديدة".

وأكملت: "لكني لم أستطع أيضا أن أحقق رغبة والدي ورفضت حضور عملية الذبح وبالتالي حرمت من شراء ملابس العيد الجديدة.
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