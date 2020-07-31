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محافظات

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة  بإلزام  المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي .

جاء ذلك  ضمن سلسلة  الاجراءات الاحترازية  التي وضعتها الدولة حفاظا على الصحة العامة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على عدم السماح بدخول أو خروج السيارات إلا بعد التأكد من إرتداء السائقين والركاب للكمامات .

كما تفقد محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة لمتابعة توافر السلع الاساسية والخبز والوقود والبوتوجاز خلال فترة اجازة العيد .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار طوال أيام العيد
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول وخروج سيارات السيرفيس بالمواقف إلا بالكمامات
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