أصالة تطرح أغنية أتحبني باللهجة الخليجية.. فيديو

طرحت السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.





تقول كلمات الأغنية: "إتحبّنى؟! ما قلتهالك من فضول.. سؤال وْتحتـه ألف خط وانـتِـبـه، عَلّم جوابك فى حضورى وش يقول.. وْيوقف لكل حرف ٍمعاى وْيحسِبه أنا كِذا.. ما أقبل أنصاف الحلـول، لاحتجت منك إحساس مو شرط أطلبه.. وِلاّ محبـّة تبقى فى عمرى وتطول أو بـِلّ شوقـك يا حبيـبى واشـربـه، إن كان بـَه شى وفى بالك يـجول.. أو كان خَفّ الشوق ومانى منتـبه، لا تحسب إنى وافِر وسهْل الوصول.. وْلاْ اتدوّر أشباهى.. أنا مالى شِبـَه.. أنا العزيز النـادر وْراعى الأصول، وأنا المُحِب اللى الهوى ما يغلبه.. وأنا الجريء الواثق وأنا الخجول.. وأنا العنيد اللى بمزاجه تكسبـه.. إنّى أحبك.. هذا فَصل مْن الفصول، لا تختـبرنى..صبرى مش للتـجربة، إلا كيانى.. لو تبـى العِشرة تِـطول.. لا اتـمسّنى فى كبريائى وْ تـِقـربه".







