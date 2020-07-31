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الأوقاف: ذبح الأضاحي في أسوان وأعمال التشفية والتعبئة في القاهرة.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:41 م
الأوقاف: ذبح الأضاحي
الأوقاف: ذبح الأضاحي في أسوان
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عبد الرحمن محمد
بدأ مجزر أبو سنبل، صباح اليوم، وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك، بعمليات ذبح الأضاحي الخاصة بمشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف.

وانطلقت اليوم الجمعة الأول من ذي الحجة ١٤٤١ هـ الموافق ٣١ / ٧ / ٢٠٢٠ م عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع وكل عام والجميع بخير.

وصرح الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح أضاحي الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبي سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق ، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.
الأوقاف: ذبح الأضاحي في أسوان وأعمال التشفية والتعبئة في القاهرة.. صور
الأوقاف: ذبح الأضاحي في أسوان وأعمال التشفية والتعبئة في القاهرة.. صور
الأوقاف: ذبح الأضاحي في أسوان وأعمال التشفية والتعبئة في القاهرة.. صور
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