AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:34 م
ذبح اضحية علي مدخل
ذبح اضحية علي مدخل مستشفي العزل في الأقصر
Advertisements
شمس يونس

شهدت مستشفى العديسات بمحافظة الاقصر للعزل الصحي ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ذبح أضحية أمام مدخلها لإدخال البهجة على المصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19  

وشارك فى ذبح الأضحية عدد من العاملين بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى مدير المستشفى والدكتور محمد العجمى نائب المدير وسط فرحة وبهجة بين المصابين والفريق الطبي.

 اقرا ايضا :

خوفا من كورونا والحر.. اختفاء المواطنين من شوارع الأقصر.. صور

وبدأت مستشفي حميات الأقصر منذ أمس سحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة وحتى التاسعة مساء 
طوال الأسبوع وفي العطلات الرسمية وأيام الأعياد .

وتم التأكيد على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة .

وأوضحت المستشفى بان سعر المسحة 70 دولار للاجنبى و 1000 جنية للمصرى والمسحات للمصريين والاجانب المقيمين بمحافظة الاقصر
على ان تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط
ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور
ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور
ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور
ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 مستشفيات لتقديم الخدمة لمصابي كورونا بالأقصر..تعرف عليها

شفاء 5 حالات من كورونا بالأقصر.. صور

وفاة مدير حميات الاقصر السابق بكورونا

شفاء وخروج 20 حالة من مستشفى حميات الأقصر

خروج 50 متعافي من كورونا بمستشفى عزل العديسات في الأقصر

نجوم الفن والكوميديا يدعمون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. صور

ترشيحاتنا

التحقيق مع أقدم حراس ملكة بريطانيا بسبب المخدرات

بشرة خير.. مستشفى حميات الأقصر تسجل "صفر كورونا" تزامنا مع العيد

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

تحرك فوري بعد إقامة صلاة العيد في مركز شباب بالأقصر

وقت صلاة العيد .. تعرف على آخر موعد لأداء الصلاة إذا قمت متأخرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور