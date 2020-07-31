ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور

شهدت مستشفى العديسات بمحافظة الاقصر للعزل الصحي ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ذبح أضحية أمام مدخلها لإدخال البهجة على المصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19
وشارك فى ذبح الأضحية عدد من العاملين بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى مدير المستشفى والدكتور محمد العجمى نائب المدير وسط فرحة وبهجة بين المصابين والفريق الطبي.
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وبدأت مستشفي حميات الأقصر منذ أمس سحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة وحتى التاسعة مساء
طوال الأسبوع وفي العطلات الرسمية وأيام الأعياد .
وتم التأكيد على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر والنتيجة يتم استلامها خلال 24 ساعة .
وأوضحت المستشفى بان سعر المسحة 70 دولار للاجنبى و 1000 جنية للمصرى والمسحات للمصريين والاجانب المقيمين بمحافظة الاقصر
على ان تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط