ذبح أضحية علي مدخل مستشفى عزل بـ الأقصر.. صور

شهدت مستشفى العديسات بمحافظة الاقصر للعزل الصحي ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك ذبح أضحية أمام مدخلها لإدخال البهجة على المصابين بفيروس كورونا " كوفيد -19

وشارك فى ذبح الأضحية عدد من العاملين بالمستشفى وعلى رأسهم الدكتور أحمد فتحى مدير المستشفى والدكتور محمد العجمى نائب المدير وسط فرحة وبهجة بين المصابين والفريق الطبي.

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وبدأت مستشفي حميات الأقصر منذ أمس سحب عينات مسحات للمسافرين بالخارج يوميا من السادسة وحتى التاسعة مساء