اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، فريق مسبار الأمل الذي إنطللق الي الكوكب الأحمر في الايام القليلة الماضية من إحدي القواعد باليابان.





وقال حاكم دبي خلال استقباله لفريق مسبار الأمل: في يوم العيد وفي قصر الوطن وبحضور أخي محمد بن زايد استقبلنا فريق مسبار الأمل احتفاءً واحتفالًا وتقديرًا لهم".





وأضاف حاكم دبي قائلا: أبناء الوطن هم أهم منجزات هذا الوطن .. بهم يعلو وعليهم نراهن وبمنجزاتهم نفاخر العالم.".





وعبر صفحته الرسمية قال: بعد كل تعب لا بد من راحة .. ومع كل انجاز لا بد من احتفاء.. وبعد كل واجب نؤديه لا بد أن نفرح .. واليوم نفرح بأبناءنا وبانجازنا وبشعبنا الذي لا يعرف المستحيل .. وسنظل نقول بأن القادم أفضل وأعظم بإذن الله".