AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:15 م
جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
Advertisements
محمود نوفل
استقبل الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، فريق مسبار الأمل الذي إنطللق الي الكوكب الأحمر في الايام القليلة الماضية من إحدي القواعد باليابان.

وقال حاكم دبي خلال استقباله لفريق مسبار الأمل: في يوم العيد وفي قصر الوطن وبحضور أخي محمد بن زايد استقبلنا فريق مسبار الأمل احتفاءً واحتفالًا وتقديرًا لهم".

وأضاف حاكم دبي قائلا: أبناء الوطن هم أهم منجزات هذا الوطن .. بهم يعلو وعليهم نراهن وبمنجزاتهم نفاخر العالم.".

وعبر صفحته الرسمية قال: بعد كل تعب لا بد من راحة .. ومع كل انجاز لا بد من احتفاء.. وبعد كل واجب نؤديه لا بد أن نفرح .. واليوم نفرح بأبناءنا وبانجازنا وبشعبنا الذي لا يعرف المستحيل .. وسنظل نقول بأن القادم أفضل وأعظم بإذن الله".
اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن
اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن
اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن
اليوم نفرح بأبنائنا.. حاكم دبي يحتفي بفريق مسبار الأمل في قصر الوطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسبار الأمل.. ولي عهد أبوظبي يغير صورة حساباته الشخصية لأول مرة منذ 11 عاما

مسبار الأمل.. حلم الشيخ زايد الذي تحقق بعد 43 سنة

بي بي سي: مسبار الأمل وسيلة لإلهام الشباب العربي

يستهدف تزويد المجتمع العالمي ببيانات جديدة.. احتفاء دولي وعربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

اللهم هون سفرنا.. حاكم دبي يحتفل بإطلاق مسبار الأمل للمريخ

بن زايد عن إطلاق مسبار الأمل: الإمارات تبدأ كتابة فصول جديدة من إنجازاتها

ترشيحاتنا

وصفة عمرها 1000 عام.. علاج قوي للبكتيريا من مواد طبيعية

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالكويت

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

وزير النقل يفتتح كوبريين بالدقهلية والقليوبية.. صور

عيد سعيد على أهلي وبنتي.. تامر عاشور يحتفل بعيد الأضحى المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور