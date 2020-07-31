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منوعات

التحقيق مع أقدم حراس ملكة بريطانيا بسبب المخدرات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:25 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
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أماني إبراهيم
انتهك أحد الحراس الشخصيين للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، القواعد الملكية بامتلاكه مواد ممنوعة تم العثور عليها في حيازته.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ألقى القبض على أحد الحراس الشخصيين للملكة إليزابيث، للاشتباه في حيازته مواد مخدرة بعدما تم العثور على مسحوق أبيض في الحمام بقصر سانت جيمس التابع للقصور الملكية.

ولم يتم الكشف عن اسم هذا الشخص، ولكن عثرت الشرطة على9 أكياس من المواد المخدرة، 5 أكياس من الكوكايين و4 من الكيتامين - وهو مهدئ للخيول يتم تعاطيه كمادة مخدرة - في ممتلكاته الشخصية بعد تفتيش غرفته وسيارته في ويلنجتون بجوار قصر باكنجهام.

وعزلت الشرطة العسكرية الملكية، الحارس من مهامه فيما بدأ الضباط تحقيقا للوصول إلى الحقيقة، خاصة وأن الحارس الشخصي واحدا من أقدم وأشهر فرق المسيرة العسكرية في العالم.

وتم تشكيل فرقة حراس كولدستريم الملقبة بـ "ليلي وايتس" خلال الحرب الأهلية الإنجليزية عندما أعطى أوليفر كرومويل إذن للعقيد جورج مونك لتشكيل فرقة خاصة، وبعد وفاته دعم مونك هذا الفريق.

وبدأ مونك مسيرة لدعم النظام الملكي في لندن في بداية يناير عام 1660 وطاف بالفرقة الشوارع والميادين، حيث عبر نهر تويد إلى إنجلترا في قرية كولدستريم وبدأ مسيرة استمرت لمدة 5 أسابيع إلى لندن.
التحقيق مع أقدم حراس ملكة بريطانيا بسبب المخدرات
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