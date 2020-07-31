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رياضة

لإقامة صلاة العيد بمركز النواصرة.. وزير الرياضة يحيل مسئولى الشباب بالأقصر للتحقيق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:55 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أحال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعض مسؤولي الشباب والرياضة بالأقصر إلى جهات التحقيق المعنية، لمخالفتهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعدما تبين قيام مركز شباب النواصرة بإقامة صلاة العيد على الملعب الخماسى بالمركز.

وتضمن قرار الوزير إحالة العديد من العاملين منهم القائم بأعمال وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومدير إدارة اسنا ومدير مركز النواصرة

يأتي ذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات التى تأتي فى إطار ضوء جهود مجلس الوزراء لمحاصرة ومواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .

كانت الوزارة فى ضوء متابعتها لجميع المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات تبين لها قيام مجموعة من المواطنين وعددهم 13 فرد بإقامة صلاة العيد بملعب مركز شباب النواصرة بالأقصر.

وعلى الفور وبناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة قامت اللجنة التنفيذية العليا المشكلة بقرار لوزير الرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ بإحالة جميع المعنيين للتحقيق لمخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وقام وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي بعمل جوالات مفاجئة صباح اليوم اول ايام عيد الاضحى لبعض مراكز الشباب والأندية الرياضية. وتكثف اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى رقابتها على جميع المنشآت لمتابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية .
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