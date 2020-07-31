محافظ بني سويف: توزيع لحوم على 47 ألف أسرة من الأكثر احتياجا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عملية ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا،صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك ،بحضور بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمحاسب يحيى يسين رئيس المدينة، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،و حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف والأستاذ إمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.





وتابع المحافظ عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر،تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح 280 رأس ماشية ( عجول) ، لتوزيعها على أكثر من 47 ألف أسرة من الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 18 رأس منها 10 عجول من جمعية الأورمان،و 8 من مؤسسة مصر الخير،والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.





حيث أعرب المحافظ عن تقديره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير،مثمنًاُ جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا،لافتًا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاءوالأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.





كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لاستقبال العيد من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية،خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد،لافتًا إلى توجيهاته بفتح المجازر طوال أيام الأسبوع لذبح الأضاحي "بالمجان"للأهالي خلال أيام العيد،مع تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين المدربين للكشف على المذبوحات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةلمنع انتشار فيروس كورونا،مشيرا إلى توجيهاته بحظر ذبح الأضاحي بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





من جهته أوضح إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه سيتم ذبح 60 عجلًا بلديًا بإجمالي 15 ألف كيلو لحوم طازجة وتوزيع لحومها على 10 آلاف من الأسر والفئات الأولى بالرعاية في 51 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري،حيث يتم التوزيع سوف على مدار 4 أيام بداية من اليوم "الجمعة" بإهناسيا وببا فيما يتم التوزيع في اليوم الثاني بسمسطا وإهناسيا واليوم الثالث بالفشن وإهناسيا وفي اليوم الرابع في بني سويف وناصر.



