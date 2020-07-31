الطب البيطري بقنا: نحن خط الدفاع الأول لمنع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.. فيديو





وأضاف يوسف خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أنه يتم الكشف الطبي بالمجان لجميع الأضاحي بناء على تعليمات المحافظ.





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وأشار يوسف إلى أنه تم تطهير جميع المجازر بالمواد المضادة للفيروسات ومنع التكدس داخل المجازر ومد العمل على مدار أيام العيد لخدمة المواطنين.





وقال مدير عام الطب البيطري أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول ومنع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكدا أن الذبح خارج المجازر يمثل خطرا وينقل أكثر من 180 مرض، ناصحا المواطنين بالذبح داخل المجازر الحكومية.

