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الطب البيطري بقنا: نحن خط الدفاع الأول لمنع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:30 م
إبراهيم يوسف مدير
إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا
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محمود محسن
اكد إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا أنه بناء على تعليمات المحافظ تم إيقاف جميع أجازات الفريق الطبي والعاملين بجميع المجازر وكذلك تم عمل جميع الصيانات اللازمة.

وأضاف يوسف خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أنه يتم الكشف الطبي بالمجان لجميع الأضاحي بناء على تعليمات المحافظ.

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وتابع  مدير عام الطب البيطري أنه يتم تطبيق تعليمات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة أخذ حميع الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا عن طريق منع أي شخص من دخول المجازر وهو لم يرتدي كمامة.

وأشار  يوسف إلى أنه تم تطهير جميع المجازر بالمواد المضادة للفيروسات ومنع التكدس داخل المجازر ومد العمل على مدار أيام العيد لخدمة المواطنين.

وقال مدير عام الطب البيطري أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول ومنع الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مؤكدا أن الذبح خارج المجازر يمثل خطرا وينقل أكثر من 180 مرض، ناصحا المواطنين بالذبح داخل المجازر الحكومية.

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