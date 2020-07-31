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فن

عيد سعيد.. غادة عبد الرازق تهنئ متابعيها بحلول الأضحى.. صورة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:35 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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محمد بدران

هنأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وشاركت غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت غادة عبد الرازق قائلة:"عيد سعيد وكل عام و انتم بخير".

وشاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي، وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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