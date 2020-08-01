AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب رائحة الزيت المحترق داخل السيارة

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 ص
أسباب رائحة الزيت
أسباب رائحة الزيت المحترق داخل السيارة
Advertisements
اشرف عطية
 تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال بمرور الوقت، ومن المشاكل الشائعة هي ظهور رائحة زيت محرك محترق داخل السيارة، وتسبب هذه الرائحة الكريهة في إزعاج الركاب، كما أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على المحرك في حال إهمال علاج أسباب هذه المشكلة.

 في هذا السياق نعرض عليكم بعض المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

1- تسرب الزيت من المحرك

في حال تهالك المحرك قد يحدث تسريب للزيت منه ويتساقط على العادم، ومع ارتفاع الحرارة الشديد للمحرك والعادم فإنه يؤدي إلى احتراق الزيت، وبالتالي تتسرب الرائحة داخل مقصورة السيارة.


2- تلف أو تآكل حلقات المكبس

إذا تعرضت حلقات المكبس “الشنابر” إلى التلف أو التآكل، فإنه يؤدي إلى تسرب الزيت إلى داخل غرف الاحتراق، وهو ما يتسبب في احتراقه نتيجة الحرارة الشديدة، وفي هذه الحالة نلاحظ خروج دخان أزرق من عادم السيارة، بالإضافة إلى ظهور رائحة الزيت المحترقة الكريهة داخل السيارة.

3- تسرب من أنابيب تبخير الزيت


عند تعرض انابيب تبخير الزيت الموجودة في المحرك للتلف أو التشقق فإنها تؤدي إلى تسريب الزيت من المحرك إلى عادم السيارة مما يتسبب في احترقه أيضًا، وبالتالي ظهور رائحة الزيت.

في جميع الحالات فإن تسرب الزيت يشكل خطورة بالغة على المحرك ويعرضه للتلف، لذا يجب في حال ظهور رائحة احتراق للزيت داخل السيارة، القيام بفحص مستوى الزيت في المحرك وتزويده في حال تناقصه، والتوجه على الفور لمركز الصيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

احذر بعض الروائح في سيارتك لأنها تدل على أعطال

تعرف على أهمية بلف التبخير في محرك السيارة

تعرف على مكونات محرك السيارة بالكامل

طرق سهلة لاكتشاف جودة محرك السيارة المستعملة

أهمية بلف التبخير في المحرك ومؤشرات تلفه

ترشيحاتنا

شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور

حدث في لندن.. اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.. شاهد

%22 زيادة.. تعرف على أكثر 10 شركات سيارات مبيعا في مصر خلال 2020

أخبار الرياضة.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الإسماعيلي السابق

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع حارس الاسماعيلي السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها