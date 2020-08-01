أسباب رائحة الزيت المحترق داخل السيارة

تسرب الزيت من المحرك









تلف أو تآكل حلقات المكبس

تسرب من أنابيب تبخير الزيت

في هذا السياق نعرض عليكم بعض المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.1-في حال تهالك المحرك قد يحدث تسريب للزيت منه ويتساقط على العادم، ومع ارتفاع الحرارة الشديد للمحرك والعادم فإنه يؤدي إلى احتراق الزيت، وبالتالي تتسرب الرائحة داخل مقصورة السيارة.2-إذا تعرضت حلقات المكبس “الشنابر” إلى التلف أو التآكل، فإنه يؤدي إلى تسرب الزيت إلى داخل غرف الاحتراق، وهو ما يتسبب في احتراقه نتيجة الحرارة الشديدة، وفي هذه الحالة نلاحظ خروج دخان أزرق من عادم السيارة، بالإضافة إلى ظهور رائحة الزيت المحترقة الكريهة داخل السيارة.3-عند تعرض انابيب تبخير الزيت الموجودة في المحرك للتلف أو التشقق فإنها تؤدي إلى تسريب الزيت من المحرك إلى عادم السيارة مما يتسبب في احترقه أيضًا، وبالتالي ظهور رائحة الزيت.في جميع الحالات فإن تسرب الزيت يشكل خطورة بالغة على المحرك ويعرضه للتلف، لذا يجب في حال ظهور رائحة احتراق للزيت داخل السيارة، القيام بفحص مستوى الزيت في المحرك وتزويده في حال تناقصه، والتوجه على الفور لمركز الصيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها.