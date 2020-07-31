بعد ولادته في روسيا.. تعرف على خفاش الفاكهة المصري

استقبلت حديقة حيوان موسكو في روسيا، مولودا جديدا لحيوان خفاش الفاكهة المصري، وأطلق عليه المسئولون اسم «تانجو» وجاء اختيار هذا الاسم نظرا لأنه يبدأ بحرف التاء مثل الأم «تويا».





يرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن حيوان خفاش الفاكهة المصري، وهو نوع من خفافيش فاكهة العالم القديم من فصيلة الخفافيش الكبيرة، ويعيش في اكثر من مكان منها باكستان والهند، وعدة دول في أفريقيا ولا يعيش في الصحراء الحارة حيث يتغذى على الفواكه والسوائل.





يسمى خفاش الفاكهة المصري بـ روزيتا المصرية، والثعلب الطيار المصري، ويصل طول كل حيوان منهم إلى 15 سم أم الجناحين يصل طولها 60 سم، ولا يتعدى وزن كل منهم 160 جراما فقط، ويكون حجم الإناث أكبر من حجم الذكور.





يتغذى حيوان الفاكهة المصري على انواع كثيرة من الفاكهة وكذلك ثمار النخيل، وخفاش الفاكهة المصري سهل التربية إذا تم اصطياده، ويعتمد على تناول الفاكهة بشكل عام، وينشط ليلا، أما ساعات النهار يقضيها مختبئا في الأشجار والكهوف.





خفاش الفاكهة المصري سهل التربية، وتلد أنثى خفاش الفاكهة المصري ابنا صغيرا كل عام، وتستمر مدة الحمل 120 يوما فقط، فيما يتغذى على الفاكهة فقط.





ومن المعروف أنه أكبر حاملي الفيروسات، حيث تنتقل منه إلى البشر بسهولة، كما أن فضلاته تنقل الأمراض للبشر.





وتسبب خطأ في تفسير اللاتينية القديمة في أن يطلق على هذه الفصيلة من الخفافيش، اسم "خفاش الفاكهة المصري"، فقد منحه العالم البيئي الفرنسي إيتيان جوفري بعد عثوره عليه للمرة الأولى عام 1810 اسما شبيه بكلمة مصر، وهو ما رفض العلماء بعد بحث وتداول تعديله لاحقا بحكم ما بات متعارفا عليه ومتداولا على نطاق واسع.