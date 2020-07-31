AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد ولادته في روسيا.. تعرف على خفاش الفاكهة المصري

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 م
خفاش الفاكهة المصري
خفاش الفاكهة المصري
Advertisements
أماني إبراهيم
استقبلت حديقة حيوان موسكو في روسيا، مولودا جديدا لحيوان خفاش الفاكهة المصري، وأطلق عليه المسئولون اسم «تانجو» وجاء اختيار هذا الاسم نظرا لأنه يبدأ بحرف التاء مثل الأم «تويا».

يرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن حيوان خفاش الفاكهة المصري، وهو نوع من خفافيش فاكهة العالم القديم من فصيلة الخفافيش الكبيرة، ويعيش في اكثر من مكان منها باكستان والهند، وعدة دول في أفريقيا ولا يعيش في الصحراء الحارة حيث يتغذى على الفواكه والسوائل.

يسمى خفاش الفاكهة المصري بـ روزيتا المصرية، والثعلب الطيار المصري، ويصل طول كل حيوان منهم إلى 15 سم أم الجناحين يصل طولها 60 سم، ولا يتعدى وزن كل منهم 160 جراما فقط، ويكون حجم الإناث أكبر من حجم الذكور.

يتغذى حيوان الفاكهة المصري على انواع كثيرة من الفاكهة وكذلك ثمار النخيل، وخفاش الفاكهة المصري سهل التربية إذا تم اصطياده، ويعتمد على تناول الفاكهة بشكل عام، وينشط ليلا، أما ساعات النهار يقضيها مختبئا في الأشجار والكهوف.

خفاش الفاكهة المصري سهل التربية، وتلد أنثى خفاش الفاكهة المصري ابنا صغيرا كل عام، وتستمر مدة الحمل 120 يوما فقط، فيما يتغذى على الفاكهة فقط.

ومن المعروف أنه أكبر حاملي الفيروسات، حيث تنتقل منه إلى البشر بسهولة، كما أن فضلاته تنقل الأمراض للبشر.

وتسبب خطأ في تفسير اللاتينية القديمة في أن يطلق على هذه الفصيلة من الخفافيش، اسم "خفاش الفاكهة المصري"، فقد منحه العالم البيئي الفرنسي إيتيان جوفري بعد عثوره عليه للمرة الأولى عام 1810 اسما شبيه بكلمة مصر، وهو ما رفض العلماء بعد بحث وتداول تعديله لاحقا بحكم ما بات متعارفا عليه ومتداولا على نطاق واسع.
بعد ولادته في روسيا.. تعرف على خفاش الفاكهة المصري
بعد ولادته في روسيا.. تعرف على خفاش الفاكهة المصري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهور الخفافيش بالقليوبية.. الزراعة توجه مناشدات مهمة للمواطنين

ينام بالشتاء ويزيد وزنه بالخريف.. 7 معلومات عن حيوان المرموط الناقل لـ الطاعون الدبلي

فيديو جراف.. حيوان المرموط المتهم بنقل مرض الطاعون الدبلي

لقطة مرعبة لـ خفاش بحجم الإنسان تثير ضجة على السوشيال ميديا.. ما الحقيقة؟

حديقة حيوان موسكو تستقبل مولودا جديدا لـ خفاش الفاكهة المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

تشريعية النواب تناقش اتفاقيات دولية الثلاثاء المقبل.. تعرف عليها

فيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا على هؤلاء الأشخاص

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

عيد الأضحى والنجوم.. ياسمين الخطيب تأكل الفتة مع والدتها

بعد تمديد عمل اللجنة الخماسية.. ميدو: أول خطوة لإصلاح الكرة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها