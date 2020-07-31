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محافظات

إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:54 م
إحالة 7 أطباء وممرضين
إحالة 7 أطباء وممرضين لتغيبهم عن العمل 7 اول أيام عيد الأضحى
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محمد أمين
قامت لجنة من مديرية الصحة في المنوفية، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزى، وبركة السبع ، والوحدة الصحية بابنهس قويسنا والمركز الصحى بشبين الكوم .

تكونت اللجنة من الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة منصور ، مدير إدارة المستشفيات ، ومدير إدارة الجودة ، ومدير إدارة مكافحة العدوى، وإدارة الصيدلة ، وإدارة التمريض  .


وتم المرور على الاستقبال والطوارىء ، والعناية ، الحضانات ، والتأكد من توافر الادوية والمستلزمات ، وفرق العزل لمرضى الكورونا ، وتبين تواجد جميع الاطقم الطبية من أطباء وتمريض والالتزام بالنوبتجية ، وتم توجيه الشكر لجميع الاطقم الطبية على تواجدهم والتزامهم بأداء واجبهم ، 

وتلاحظ غياب طبيب وممرضة بمستشفى قويسنا ، وغياب طبيب و٣ تمريض بمستشفى بركة السبع ، وغياب طبيب وحدة ابنهس ، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية .

وسوف تتوالى جولات المرور على جميع مستشفيات ووحدات المحافظة للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ايام العطلات والإجازات .
إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية
إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية
إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية
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