إحالة 7 أطباء وممرضين للتحقيق بسبب الغياب في المنوفية

قامت لجنة من مديرية الصحة في المنوفية، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزى، وبركة السبع ، والوحدة الصحية بابنهس قويسنا والمركز الصحى بشبين الكوم





تكونت اللجنة من الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، و الدكتور أسامة منصور ، مدير إدارة المستشفيات ، ومدير إدارة الجودة ، ومدير إدارة مكافحة العدوى، وإدارة الصيدلة ، وإدارة التمريض .





وتم المرور على الاستقبال والطوارىء ، والعناية ، الحضانات ، والتأكد من توافر الادوية والمستلزمات ، وفرق العزل لمرضى الكورونا ، وتبين تواجد جميع الاطقم الطبية من أطباء وتمريض والالتزام بالنوبتجية ، وتم توجيه الشكر لجميع الاطقم الطبية على تواجدهم والتزامهم بأداء واجبهم ،





وتلاحظ غياب طبيب وممرضة بمستشفى قويسنا ، وغياب طبيب و٣ تمريض بمستشفى بركة السبع ، وغياب طبيب وحدة ابنهس ، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية .



