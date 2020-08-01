برلماني: دعم الرئيس لذوي الإعاقة يأتي ضمن سلسلة مبادرات لتوفير حياة كريمة

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

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وقال "البطيخى" لــ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل فى جميع المجالات سعيًا وراء مصلحة المواطن وخير دليل على ذلك جهوده الكبيرة فى الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين والأسرة الأكثر احتياجا من خلال سلسلة المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية أبرزها 100 مليون صحة و تكافل وكرامة مايغلاش عليك وزيادة المعاشات والمرتبات وغيرها.





وكان ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.





وقد وجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.





كما وجه الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى" ، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديــم أفضل برامج الرعايـة والتأهيــل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.