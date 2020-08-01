AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: دعم الرئيس لذوي الإعاقة يأتي ضمن سلسلة مبادرات لتوفير حياة كريمة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم. 


وقال "البطيخى" لــ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل فى جميع المجالات سعيًا وراء مصلحة المواطن وخير دليل على ذلك جهوده الكبيرة فى الصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين والأسرة الأكثر احتياجا من خلال سلسلة المبادرات التي أطلقها خلال الفترة الماضية أبرزها 100 مليون صحة و تكافل وكرامة مايغلاش عليك وزيادة المعاشات والمرتبات وغيرها.

وكان ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي  مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقد وجه الرئيس بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.

كما وجه  الرئيس مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "أطفال بلا مأوى" ، وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديــم أفضل برامج الرعايـة والتأهيــل لدمجهم في المجتمع في إطار صحي وتربوي واجتماعي سليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ١٠٠ مليون

السيسي يوجه بدعم صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون.. ويستعرض دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة «أطفال بلا مأوى»

التوسع في ملف حياة كريمة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس السيسي.. فيديو

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي منحاز لقضايا تمكين وتشغيل ذوي الهمم.. فيديو

يقدم دعمًا كبيرا لهم.. برلماني: الرئيس السيسي حريص على حقوق ذوي الإعاقة والأطفال المشردين

ترشيحاتنا

زيادة مرعبة.. الصحة العالمية: 292 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في يوم

كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

تذبذب مناسيب المياه.. كيف أثر ملء خزان سد النهضة على نهر النيل؟

الإساءات المغرضة لن تنال منها.. الخارجية: العلاقات بين مصر والكويت أخوية شعبا ودولة

الأزهر يحدد آخر موعد لذبح الأضحية وكيفية توزيعها

مصر تصل بر الأمان.. الصحة: تسجيل 321 إصابة جديدة بـ كورونا.. و31 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبطته برفقة عشيقته.. رد فعل سيدة تجاه زوجها الخائن يؤدي بها إلى السجن

100 عملية تجميل في 15 عامًا.. سيدة تنفق ثروة طائلة لتتحول إلى «دمية بشرية»

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور