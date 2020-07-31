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جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من عدة أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب والشرايين، خاصة مع اعتياد الكثير على تناولها بشكل مفرط دون الاهتمام بمدى أضرارها. 

ونصح جمال شعبان بالتوقف عن عدة أطعمة ومشروبات، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة بالأطعمة المضرة بالقلب والشرايين وهي 

١-السكر والملح والدهون

٢-اللحم الأحمر

٣-الصودا

٤-الزبادي كامل الدسم 

٥-اللحوم المصنعة مثل  اللانشون و البيتزا

٦-الارز الأبيض والمكرونة 

٧-المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات 

٨-الزبدة

٩-الشوربة المعلبة

١٠-الآيس كريم

١١-الكحول 

١٢-البطاطس المقلية

١٣-رقائق الشيبسي

١٤-الدجاج المقلي

١٥- الخبز الأبيض 

ونصح الدكتور جمال شعبان عميد القلب السابق بتقليل هذه الأطعمة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.
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