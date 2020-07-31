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فن

في عيد الأضحى.. حسين الجسمي يهدي محبيه أغنية أهواك للموت

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:57 م
حسين الجسمي - أهواك
حسين الجسمي - أهواك للموت
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محمد نحلة
أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، محبيه، أغنية جديدة، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، من ألحانه ورؤيته الموسيقية، حملت عنوان "أهواك للموت".


الأغنية من أشعار "العالية"، وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر م. جاسم محمد، واشراف"هزيم"، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصف لمشاعر المحبة، وأثرها على نبضات القلب والروح، والذي يقول في مطلعها: 



لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي

وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب

موطنك روحي وتدري عرشك فـوادي

والكرسي يُـؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب



وجمع حسين الجسمي في لحن الأغنية وتوزيعها الموسيقي، بين الحداثة والعراقة بموسيقى راقية استخدم بها مقام "كورد" وإيقاع الخبيتي، بتوليفة جميلة جدًا وضعت الأغنية بأحاسيس الأداء والكلمات بشكل ملفت وجميل جدًا.



وجرى عرض الأغنية وطرحها عبر القناة الرسمية لـ حسين الجسمي على YouTube، متضمنه كلمات القصيدة المغناة، ضمن تصميم ومونتاج مميز، الى جانب طرحها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.
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