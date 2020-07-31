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أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: ندعو إلى حل سياسي في ليبيا وإنهاء التدخل الأجنبي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:19 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعوته إلى حل سياسي للأزمة الليبية وإنهاء التدخل الأجنبي في شئون ليبيا.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمي لإيقاف القتال والأعمال العسكرية.


وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أبو الغيط "ناشد الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع في الميدان أو إذكاء الصراع في البلاد وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والعمل بجدية من أجل استكمال المفاوضات القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي للتوصل إلى اتفاق متكامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة الأمم المتحدة".

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أعاد التأكيد بهذه المناسبة على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددا رفض وإدانة الجامعة العربية للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد، مطالبا بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المليشيات والجماعات المسلحة.

وشدد أبو الغيط على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي يهدف إلى التوصل إلى تسوية وطنية خالصة ومتكاملة للوضع الليبي أن ينجح دون أن يتم وضع حد لهذه التدخلات الأجنبية والاستهداف الإقليمي لأمن واستقرار هذا البلد العربي المهم، مجددا التزام الجامعة العربية بسيادة واستقلال الدولة الليبية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والحفاظ على أمن واستقرار دول الجوار الليبي العربية، والتصدي لكل ما يمس ويهدد الأمن القومي العربي.
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