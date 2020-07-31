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أخبار العالم

بموجب صفقة مع السراج.. رجل أعمال مقرب من أردوغان يسيطر على ثروات ليبيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:49 م
أردوغان وفايز السراج
أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق
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قسم الخارجي
تواصل تركيا ألاعيبها للاستيلاء على ثروات ليبيا، حيث تكشف التقارير عن سيطرة رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان على واردات الموانئ الليبية بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج.

بحسب موقع "أفريكا انتليجنس" المقرب من دوائر الاستخبارات الغربية، فإن الجمارك الليبية في طرابلس تمنح بموجب تعاقد مع شركة "اس سي كي" التركية إشراف غير مسبوف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.

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ويقول التقرير إن مالك الشركة التركي هو رجل الأعمال محمد كوكاباسا العامل في مجال الشحن لا سيما النفط، وسيتعين على الراغبين في الشحن إلى ليبيا التعامل مع تلك الشركة، ما يمنحها امتيازات وصفقات ثمينة للغاية.

وتعد تركيا أكبر مورد إلى ليبيا لعدد من المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها من البضائع الأخرى، لذلك تعد الهيمنة على طريق الشحن التجاري بين البلدين كنزا لمن يسيطر عليه.

وتسببت صفقة السراج معه تركيا في غضب  اتحاد غرف التجارة الليبية وغرفة الشحن التجاري الليبية، ما زاد من حالة القلق من المنافسة التركية.

وتسعى الشركة التركي التي يرتبط صاحبها بعلاقة قوية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ونظام أردوغان إلى السيطرة على الواردات المتجهة إلى ليبيا، حيث تعد نظام لتتبع الشحنات والتربح من خلال الحصول على إيرادات من الراغبين في الشحن.
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