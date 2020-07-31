بموجب صفقة مع السراج.. رجل أعمال مقرب من أردوغان يسيطر على ثروات ليبيا

تواصل تركيا ألاعيبها للاستيلاء على ثروات ليبيا ، حيث تكشف التقارير عن سيطرة رجل أعمال تركي مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان على واردات الموانئ الليبية بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج





بحسب موقع "أفريكا انتليجنس" المقرب من دوائر الاستخبارات الغربية، فإن الجمارك الليبية في طرابلس تمنح بموجب تعاقد مع شركة "اس سي كي" التركية إشراف غير مسبوف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.





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ويقول التقرير إن مالك الشركة التركي هو رجل الأعمال محمد كوكاباسا العامل في مجال الشحن لا سيما النفط، وسيتعين على الراغبين في الشحن إلى ليبيا التعامل مع تلك الشركة، ما يمنحها امتيازات وصفقات ثمينة للغاية.





وتعد تركيا أكبر مورد إلى ليبيا لعدد من المنتجات الغذائية والصناعية وغيرها من البضائع الأخرى، لذلك تعد الهيمنة على طريق الشحن التجاري بين البلدين كنزا لمن يسيطر عليه.





وتسببت صفقة السراج معه تركيا في غضب اتحاد غرف التجارة الليبية وغرفة الشحن التجاري الليبية، ما زاد من حالة القلق من المنافسة التركية.



