رئيس بايرن ميونخ: نتمنى بقاء ألابا معنا للأبد





وقال رومينيجيه في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:"نتمنى أن يمدد ألابا عقده، ثم ينهي مسيرته في بايرن ميونخ، ثم يبقى على اتصال وثيق مع بايرن ميونخ بعد نهاية مس مسيرته، يمكنك أن تسمع من المدرجات كيف يأخذ ديفيد زمام الأمور بصوت عا، هو الذي يفتح ويدير المباراة والذي يعطي الأوامر، ديفيد هو قائد الدفاع، كان لدينا فجوة هناك من قبل، وديفيد وجد موقعه المثالي في مركز المدافع بالإضافة للعبه في مركز الظهير الأيسر."





وأضاف:" ديفيد لاعب وشخصية متميزة وشخصية ذات شعبية كبيرة ومفيد لنادي بايرن ميونخ، أجرينا محادثة جيدة أخرى مع ديفيد،أوضحنا خلالها له مدى أهميته لبايرن وأنه يمكن أن يكون المستقبل للفريق، لذلك أخبرته شخصيًا أنه بالنسبة لي هو فرانز بيكنباور الأسود."





وتوجد العديد من الأندية المهتمة بضم ألابا منها برشلونة الإسبانية ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

أكد كارل هانز رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه يتمنى بقاء الظهير الأيسر، النمساوي ديفيد ألابا، مع الفريق لنهاية مسيرته الكروية.