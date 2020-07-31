هل يحصل المواطن على الـ200 جنيه دعم نقدًا ؟ حماية المستهلك يرد

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الدولة المصرية تقدم للمواطن دعما بنسبة الـ10% عبارة عن 200 جنيه لكل فرد، على بطاقة التموين بحد أقصى 1000، خلال مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.









وتابع فرج، خلال تصريحاته ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، : "الفلوس دي مش هياخدها المستهلك، خصم على السلع.. لو المواطن أخد فلوس التضخم هيرتفع".









ونوه إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن 10% خصما مقدمة من المصانع، كما أنّ وزارة المالية تدعم المواطن بـ10% أخرى.









وأشار إلى أن عدد الشركات المشاركة في المبادرة 1700 شركة بواقع 4000 سلعة، بينها سلع معمرة مثل المنتجات الجلدية والملابس وتجهيز المنازل.



