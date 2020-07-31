بعد إصابته القوية.. مبابي يصل لملعب مباراة نهائي كأس الدوري الفرنسي بدون عكازات

وصل كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان لستاد دو فرانس معقل مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون في نهائي كأس الدوري الفرنسي.





وظهر مبابي أثناء دخوله لأرضية الملعب دون عكازات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، مثيرا التكهنات حول إمكانية لحاقه بفريقه في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.





وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:









وتقام المباراة في التاسعة و10 دقائق على ستاد دو فرانس، بحضور جماهيري مكون من 5000 مشجع.



