الجيش الليبي: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا بينهم أطفال

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.





وأكد المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في الأرض الليبية والجيش الوطني سيتصدى لها.





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وأوضح أن أنقرة تدفع بمرتزقة من سوريا والصومال وتونس ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا.





في وقت سابق، كشف المحجوب عن وجود عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مضيفا أن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية.



