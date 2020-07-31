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أخبار العالم

الجيش الليبي: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا بينهم أطفال

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:18 م
الجيش الليبي: تركيا
الجيش الليبي: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا
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قسم الخارجي
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.

وأكد المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في الأرض الليبية والجيش الوطني سيتصدى لها.

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وأوضح أن أنقرة تدفع بمرتزقة من سوريا والصومال وتونس ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا.

في وقت سابق، كشف المحجوب عن وجود عسكريين أتراك يقودون المرتزقة في ليبيا، مضيفا أن الأتراك يعتمدون على المرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية. 

وكانت وزارة الخارجية الروسية، كشفت عن اجتماع روسي تركي مرتقبا بشأن ليبيا والانتشار العسكري فيها.
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