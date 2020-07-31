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حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:38 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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ايمن رياض
أصيب مساء اليوم الجمعة 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، فيما جري القبض علي 3 أشقاء طرف ثاني، خلال مشاجرة نشبت بينهم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، بسبب معاكسة فتاة كانت تسير بالشارع.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والشوم بمركز أبوقرقاص، بسبب معاكسة فتاه، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وهم: (توفيق-م)، 25 عاما، عاطل، (محمد-ف)، 59 عاما، مهندس، وشقيقيه محمود، 57 عاما، وأحمد 27 عاما، عاطل، مصابون بجروح قطعية وكسور.

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انتقل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم القبض على 3 متهمين أشقاء وهم: (بهاء-ب)، وشقيقيه علاء، وهاني والأسلحة المستخدمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا التحقيق والتصرف.
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