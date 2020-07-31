8 شركات دواء حكومية تنجح في رفع أرباحها 436.07 مليون جنيه .. والحافز مواجهة كورونا

15.3 مليون عبوة مضاد حيوي وخافض للحرارة في 3 شهور

توافر الكمامات والأغطية الواقية لدى مصر بشكل دائم





نجحت شركات الادوية التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات قطاع الاعمال العام فى توفير العديد من المستحضرات الطبية بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الصحى فى مصر فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) .





وبحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركات الانتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) قامت بزيادة إنتاجها من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

كميات الأدوية المنتجة





استطاعت الشركات الـ 8 إنتاج 1.3 مليون عبوة أدوية مضادات حيوية، 14 مليون عبوة خافض حرارة، 5 ملايين عبوة فيتامين سى، 750 ألف عبوة زنك، 7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، 150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، 100 ألف عبوة فيتامين (د) و260 ألف عبوة أدوية أطفال.

الكحول و المنظفات





وعملت الشركات على زيادة انتاجها من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبيا تركيز 70% ، 1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، 125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و 8 أطنان مطهر جراحي و 20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة).





فيما تواصل شركتا الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية توفير الكمامات والقفازات الواقية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.

وساهم ارتفاع الطلب على المستحضرات الطبية فى زيادة ارباح بعض الشركات الانتاجية التابعة للقابضة للادوية خلال العام المالى المنتهى 2020/2019 وفقا للمؤشرات المالية التى أظهرتها نتائج الاعمال .

العربية للأدوية





وكشفت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020) بنسبة 117.2%.





و سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.





الاسكندرية للادوية





وسجلت الاسكندرية للادوية صافي ربح بلغ 150.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مايو 2020، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.





وأنشأت الشركة مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها.

النيل للادوية





أظهرت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1201%.





وسجلت صافي ربح بلغ 87.2 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه ربح خلال العام المالي السابق له.

القاهرة للادوية





استطاعت شركة القاهرة للادوية زيادة ارباحها بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 و حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام المالى السابق.





ممفيس للادوية





تحولت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2019-2020، للريحية حيث حققت أرباحًا بلغت 12.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.