صقر الرجاجيل.. أمير مكة ينظم قصيدة في مدح خادم الحرمين بعد شفائه.. فيديو

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل قصيدة بمناسبة خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى بعد شفائه إثر إجراء جراحة ناجحة.

























وأنشد الأمير خالد الفيصل في قصيدته يقول:









لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس





تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني .. أنت الفخر والمجد للعز نوماس





وأنت الذي عند النوايب نجي له .. وأنت الذخر للناس يا طيب الراس





ولا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس





أخذت من شهامة أبوك وصفه .. وثبتّ يوم عداك بالراي تنحاس





وعايشت وقتك وانت بالدين ثابت .. ونهضت ببلادك رغم كل دساس





فرقك على غيرك مثل شمس وسراج .. ويا بعد فرق الناس في كل مقياس





لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس





سلمان بن عبد العزيز انتخي به .. عمّي صليب الرأس في ساعة البأس





لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس





تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني .. أنت الفخر والمجد للعز نوماس