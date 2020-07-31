AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صقر الرجاجيل.. أمير مكة ينظم قصيدة في مدح خادم الحرمين بعد شفائه.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:20 م
الملك سلمان والأمير
الملك سلمان والأمير خالد الفيصل
Advertisements
قسم الخارجي
نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل قصيدة بمناسبة خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى بعد شفائه إثر إجراء جراحة ناجحة.






وأنشد الأمير خالد الفيصل في قصيدته يقول:


لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس

تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني .. أنت الفخر والمجد للعز نوماس

وأنت الذي عند النوايب نجي له .. وأنت الذخر للناس يا طيب الراس

ولا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس

أخذت من شهامة أبوك وصفه .. وثبتّ يوم عداك بالراي تنحاس

وعايشت وقتك وانت بالدين ثابت .. ونهضت ببلادك رغم كل دساس

فرقك على غيرك مثل شمس وسراج .. ويا بعد فرق الناس في كل مقياس

لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس

سلمان بن عبد العزيز انتخي به .. عمّي صليب الرأس في ساعة البأس

لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس .. أقولها عني وعن باقي الناس

تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني .. أنت الفخر والمجد للعز نوماس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم مصري.. بالأسماء.. الفائزون بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

بعد دخول الملك سلمان المستشفى هاشتاج #سلامتك_يا_أبوفهد يتصدر تويتر بالسعودية

فجر السعيد: اللهم اشف خادم الحرمين شفاء لا يغادر سقما

أمراء وملوك الدول العربية يطمئنون على صحة الملك سلمان

ترشيحاتنا

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

كندة علوش: أنا وعمرو يوسف وزننا زاد من قعدة البيت

الجيش الليبي: لم ننفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومؤتمر برلين

تحذير جديد.. منظمة الصحة العالمية: آثار جائحة كورونا تمتد لعقود

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

بـ 3 لهجات.. كندة علوش تعايد جمهورها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت

شاهد.. أكثر 5 سيارات أمانا في العالم حسب الاختبارات الأوروبية

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير