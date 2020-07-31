موجز السوشيال | وصلة رقص من محمد رمضان .. بكلمات مبهجة تامر حسني يعايد محبيه

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













وجه النجم احمد السقا، التهنئة للامتين الإسلامية والعربية بمناسبه عيد الاضحى المبارك عبر حسابه على "انستجرام"

















نشرت الفنانة نيكول سابا، فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

















نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر وهو يرقص على أغنيته الجديدة " تيك توك".

















وظهر فى الصورة من داخل سيارته يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك.





















شارك الفنان شريف رمزى جمهوره صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"