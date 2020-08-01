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أخبار العالم

حدث في لندن.. اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت اشتباكات، مساء الجمعة، بين شرطة العاصمة البريطانية لندن ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى. 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد قوات الأمن وذلك أثناء محاولته فض تجمع لأكثر من 200 مسلم خلال تنظيمهم فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الأضحى.

ونشرت "ديلي ميل" مقطع فيديو يصور اندلاع اشتباكات بالأيدي بين أفراد الجالية الإسلامية والشرطة البريطانية.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على شخص متهمة إياه بتكدير الأمن العام ومحاولة الاعتداء على أحد أفراد الإسعاف.
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