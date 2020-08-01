حدث في لندن.. اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.. شاهد

اندلعت اشتباكات، مساء الجمعة، بين شرطة العاصمة البريطانية لندن ومئات المسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أحد قوات الأمن وذلك أثناء محاولته فض تجمع لأكثر من 200 مسلم خلال تنظيمهم فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الأضحى.





ونشرت "ديلي ميل" مقطع فيديو يصور اندلاع اشتباكات بالأيدي بين أفراد الجالية الإسلامية والشرطة البريطانية.



