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رياضة

وائل جمعة: فايلر مدير فني مختلف وشايل مسئولية نادي بحجم الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:01 ص
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
أشاد وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر بعد مستويات الفريق الرائعة التي قدمها مع السويسري .

وقال جمعة لبرنامج "البيت الكبير" الذي يبث عبر قناة الأهلي :"فايلر يسير بخطى ثابتة ويقدم أداءً ممتازًا مع الفريق ، السويسري درس الأهلي جيدًا قبل قبوله مهمة تدريبه وعرف قيمته بشكل جيد وهو ما أظهره خلال عمله".

وحول مميزات فايلر رد الصخرة :"مدرب عادل في اختياراته يملك شخصية في التعامل مع اللاعبيين مرن في طرق اللعب ويستخدم جميع أفراد القائمة ويتمتع بالهدوء ".

وأردف :"فايلر مختلف عن المدربين الأجانب الذين عملوا في الأهلي الفترة الماضية مدرب مش خفيف ولم يفرح لمجرد التواجد في النادي".

وأنهى :"فايلر شايل مسئولية النادي الأهلي ولا يعتمد فقط على الانتصارات في المباريات بل يعلم جيدًا أن الأهلي يبحث عن البطولات وأن الإنتصارات تعني منصات التتويج".

وتعاقد الأهلي مع خمسة مدربين أجانب منذ رحيل البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأحمر ليفشل الجميع في إقناع الإدارة في التجديد لهم.

ودرب الأهلي : الأسباني جاريدو والهولندي مارتن يول والبرتغالي بيسيرو والأوروجوائي لاسارتي والفرنسي كارتيرون ثم أخيرا فايلر.

ونجح الأهلي في نهاية يونيو الماضي في تجديد عقد فايلر لموسم واحد بعد النتائج الممتازة في بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
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