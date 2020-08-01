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رياضة

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:11 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد سعيد إن إدارة قناة الزمالك اتخذت فرمانا قاسيا بواسطة شركة إعلام المصريين تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.


وَأضاف الاعلامي احمد سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" إعلام المصريين قامت بتعيين أيمن سالم مدير قنوات أون سبورت مشرفا عاما على قناة الزمالك وتم إتخاذ مجموعة من القرارات فيما يخص السياسة التحريرية للقناة".

وأكمل :"1- لا يحق لرئيس الزمالك عمل مداخلات إلا بإذن شخصى من أيمن سالم بنفسه، 2- أى مداخلة لرئيس الزمالك لن تتجاوز مدة محددة سيحددها أيمن سالم قبل أى مداخلة يوافق عليها".

3- عمل مونتاج لجميع فيديوهات رئيس الزمالك وحذف أى فقرة فيها يحدث فيها تهجم على النادى الأهلى وإدارته.

4- عدم استضافة أي ضيف إلا بعد الحصول على موافقة أيمن سالم.

5- إيقاف خريطة البرامج الجديدة للقناة لحين التأكد من التزام رئيس النادي. 
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