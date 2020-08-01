5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.









وَأضاف الاعلامي احمد سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" إعلام المصريين قامت بتعيين أيمن سالم مدير قنوات أون سبورت مشرفا عاما على قناة الزمالك وتم إتخاذ مجموعة من القرارات فيما يخص السياسة التحريرية للقناة".





وأكمل :"1- لا يحق لرئيس الزمالك عمل مداخلات إلا بإذن شخصى من أيمن سالم بنفسه، 2- أى مداخلة لرئيس الزمالك لن تتجاوز مدة محددة سيحددها أيمن سالم قبل أى مداخلة يوافق عليها".





3- عمل مونتاج لجميع فيديوهات رئيس الزمالك وحذف أى فقرة فيها يحدث فيها تهجم على النادى الأهلى وإدارته.





4- عدم استضافة أي ضيف إلا بعد الحصول على موافقة أيمن سالم.





5- إيقاف خريطة البرامج الجديدة للقناة لحين التأكد من التزام رئيس النادي.